Предприятия ГМК сохранили для сотрудников программы мотивации С началом "короновирусного" кризиса рост зарплат в горно-металлургическом комплексе Украины приостановился, но для активных сотрудников на предприятиях всегда есть шанс для дополнительного заработка. Об этом пишет издание МинПром в статье "Удержаться за место".



В частности на заводах группы Метинвест можно подать идеи по направлениям: операционные улучшения и повышение безопасности труда, а также стать наставником на производстве или взять на себя больший объем работы и получить дополнительные финансовые вознаграждения.



"Оплата труда выполняется за отработанное время в соответствии с законодательством. Это предусматривает дополнительную оплату за работу в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни. Работникам выплачивается премия за выполнение плана производства, и начисляются приработки и доплаты за высокую эффективность и увеличение объема работ", - подчеркивает гендиректор Побужского ферроникелевого комбината Денис Шевченко.



В свою очередь в АМКР сообщили, что изменение оплаты труда на предприятии происходит на основании анализа рынка заработных плат с учетом коэффициента инфляции и финансовых возможностей комбината. АМКР в период пандемии не изменяла структуру оплаты труда и сохранила все виды премий, что дает возможность дополнительного заработка в нынешних условиях для сотрудников, при условии выполнения всех показателей.



В то же время в компании Ferrexpo сообщили, что в период карантина компания не вводила новых или дополнительных программ мотивации, но сохранила все действующие. "Мы, в отличие от многих предприятий страны, не только не оставили наших сотрудников без оплаты, но и смогли сохранить наши программы мотивации", - подчеркнули в компании.



МинПром

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