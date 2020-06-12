Worldsteel прогнозирует снижение спроса в развитых странах на 17% Спрос на сталь в развитых странах в 2020 году сократится на 17,1%, прогнозирует Worldsteel.



Несмотря на то, что спад обусловлен потребительским сектором и сектором услуг, массовые изменения в расходах, рынках труда, логистике способствуют широкомасштабному снижению в секторах использования стали. Побочные эффекты от значительных потерь рабочих мест и банкротств, слабой уверенности и продолжающихся мер по социальному дистанцированию предполагают лишь частичное восстановление на уровне 7,8% в 2021 году.



Спрос на сталь в Европейском союзе в 2019 году сократился на 5,6% в результате продолжительного экономического спада. Производственный сектор, который, как прогнозировалось, вступит в фазу восстановления в начале 2020 года, был оттеснен в более глубокую рецессию, поскольку меры по блокированию привели к массовому сокращению заказов. Ожидается, что автомобильный сектор будет наиболее пострадавшим, в то время как строительный сектор может остаться относительно устойчивым, прогнозирует ассоциация.



В США COVID-19 вызвал резкий экономический спад, который, как ожидается, достигнет своей низшей точки во втором квартале, согласно SRO Worldsteel. Падение цен на нефть оказало дополнительное понижательное давление на инвестиции в энергетический сектор, которые уже были обеспокоены до кризиса. Рост безработицы ведет к снижению доходов и доверия, ухудшая жилищное строительство. Ассоциация заявляет, что, хотя строительство нежилых зданий идет относительно лучше, ожидается, что в 2020 году ожидается его снижение, а в 2021 году - небольшое восстановление.



В Японии спрос на сталь снижается со второй половины 2019 года и будет продолжать сокращаться двузначными числами в 2020 году, поскольку сокращение экспорта и замедление инвестиций в значительной степени сказываются на секторах автомобилестроения и машиностроения, согласно WSA.



В Южной Корее в основных секторах использования стали произойдет двузначное снижение из-за падения экспортных рынков и слабой внутренней экономики. Ожидается, что наиболее пострадает сектор судостроения, в то время как сокращение объемов строительной деятельности приведет к более умеренному снижению из-за проектов общественной инфраструктуры, согласно прогнозу Worldsteel.



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