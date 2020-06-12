Власти решили перекроить административную карту Украины Существующее административное деление Украины не соответствует очень многим современным стандартам. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.



"Сейчас существует на карте 490 районов. Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Это, поэтому нужно наводить порядок", - сказал он.



По словам премьера, сейчас есть районы, где проживает 5 тыс. человек, а есть районы, где проживает более 180 тыс. человек. "Есть большие перекосы в субвенциях, дотациях, способности этих районов", - подчеркнул он.



После этого правительство утвердило план создания районов в рамках административной реформы. Отныне в стране будет 129 районов.



Он предусматривает создание в Крыму 10 районов, в Винницкая области - 5 районов, в Волынской - 4, в Днепропетровской – 6, в Донецкой – 8, в Житомирской – 4, в Закарпатской – 5, в Запорожской – 5, в Ивано-Франковской – 5, в Киевской – 6, в Кировоградской – 4, в Луганской – 8.



Во Львовской будут созданы 7 районов, в Николаевской – 4, в Одесской – 6, в Полтавской – 4, в Ровенской – 4, в Сумской – 5, в Тернопольской – 3, в Харьковской – 7, в

Херсонской – 3, в Хмельницкой – 5, в Черкасской – 4, в Черновицкой – 3, в Черниговской - 4.



Шмыгаль также сообщил, что после запланированных на осень местных выборов будут созданы 1470объединенных территориальных общин.



Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что проведение административной реформы связано с местными выборами и они состоятся осенью. По его словам, эта реформа даст толчок для территориального и административного развития общин.



МинПром



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