Нафтогаз предложил новые условия для восстановления истощенных скважин Группа "Нафтогаз" пересмотрела условия сотрудничества с компаниями-партнерами относительно возобновления добычи на истощенных месторождениях и заявляет о перезаключении соответствующих договоров.



Об этом сообщает пресс-служба АО "Укргаздобыча" (УГД), которое входит в состав группы.



"Группа "Нафтогаз" улучшила экономику партнерских проектов по возобновлению ликвидированных и законсервированных скважин", - говорится в сообщении.



В УГД напомнили, что с 2018 года с целью удержания уровня добычи газа на истощенных месторождениях "Нафтогаз" реализует программу по возобновлению/продлению продуктивной жизни ликвидированных и законсервированных скважин, принадлежащих компании, но которые находятся в пределах специальных разрешений других добывающих компаний.



При этом для всех партнеров программы действуют единые утвержденные условия. Согласно им партнер инвестирует в обновление активов, как владелец лицензии добывает углеводороды, а после их реализации - платит "Нафтогазу" часть полученной прибыли.



С учетом резкого снижения цены на газ в 2020 году "Нафтогаз" привел условия сотрудничества в соответствие с текущими рыночными условиями. В частности, откорректировал индекс, по которому рассчитывают цену на газ, который ложится в основу определения объема платежей между сторонами.



Изменения позволяют обоим участникам соглашения распределять прибыль 50/50 при любом уровне цен и делают партнерство паритетным, пояснили в УГД.



"Нафтогаз" решил поддержать добычу газа в Украине и перезаключить договора с нашими партнерами по новым условиям. Благодаря этому они сохранят добычу, а мы - дополнительный источник дохода. Это своеобразный win-win - для частных добывающих компаний, "Нафтогаза", страны", - прокомментировал Отто Ватерландер, главный директор исполнительный Группы "Нафтогаз".



Он выразил надежду, что откорректированные условия сотрудничества заинтересуют новых инвесторов.



"Нафтогаз имеет более 200 ликвидированных и законсервированных скважин, находящихся за пределами наших лицензионных участков. И мы открыты для новых взаимовыгодных проектов на этих активах, что будет способствовать стабилизации добычи газа в Украине", - добавил О.Ватерландер.



Как сообщалось, "Нафтогаз" сотрудничает с несколькими украинскими компаниями, которые возобновили и осуществляют добычу углеводородов на 19 скважинах. С начала сотрудничества дополнительная добыча газа на этих скважинах достигла 106,6 млн кубометров нефти, а газового конденсата - 5,4 тыс. тонн. Доход Группы Нафтогаз от этих проектов составил свыше 200 млн грн.



МинПром



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