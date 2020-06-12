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Экономика Европы погрузилась в глубокую рецессию

12.06.20 11:31 , Интерфакс
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Еврогруппа обсудила финансовое обеспечение предложного Еврокомиссией плана восстановления экономики ЕС после пандемии и сделала вывод о необходимости политической поддержки на уровне союза.

"Риски все еще значительные. В любом случае, мы находимся в глубокой рецессии", - заявил председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену.

"Сейчас нужна политическая поддержка процесса восстановления на уровне ЕС", - сказал он, выступая в четверг по итогам очередного заседания Еврогруппы, прошедшего в формате видеоконференции.

М.Сентену сообщил, что предложенный Еврокомиссией беспрецедентный пакет мер по восстановлению экономики обсудят лидеры государств на Европейском совете.

Кроме того, М.Сентену объявил, что не будет баллотироваться на второй срок на пост главы Еврогруппы, а выборы его преемника состоятся 12 июля. Сам он останется выполнять обязанности до конца июля.

МинПром

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