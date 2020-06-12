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Антиколомойский закон обжаловали в КСУ

12.06.20 11:06 , РБК Украина
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В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление о конституционности закона о банках. Представление поступило от 64 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, представление поступило 11 июня.

"На рассмотрении в Конституционном суде... о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - указано в сообщении.

На данный момент представление распределили судье-докладчику.

Отметим, закон о банках в конце мая вступил в силу. Документ является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Однако если их интересы нарушили при выводе банка с рынка, они смогут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме.

МинПром

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