Антиколомойский закон обжаловали в КСУ В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление о конституционности закона о банках. Представление поступило от 64 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.



Так, представление поступило 11 июня.



"На рассмотрении в Конституционном суде... о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - указано в сообщении.



На данный момент представление распределили судье-докладчику.



Отметим, закон о банках в конце мая вступил в силу. Документ является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.



Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Однако если их интересы нарушили при выводе банка с рынка, они смогут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме.



МинПром



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