Арабская компания купила контрольный пакет акций в терминале ТИС Компания DP World (ОАЭ), оперирующая 123 логистическими и транспортными предприятиями в 54 странах, объявила о приобретении 51% акций "Контейнерного терминала ТИС" (ТИС-КТ, порт "Пивденный", Одесская обл.). Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте DP World в четверг.



Все условия сделки выполнены, официальные согласования государственных учреждений получены.



"Присутствие в Украине расширит наш глобальный портфель услуг и сделает компанию игроком очень привлекательного рынка. Мы чрезвычайно рады начинать этот новый этап. Приобретение соответствует нашей долговременной стратегии содействия мировой торговле. DP World с нетерпением ждет возможности привнести свой опыт, экспертизу и ресурсы в развитие "Контейнерного терминала ТИС", – прокомментировал сделку председатель правления и генеральный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.



Как отмечают компании, покупка доли в терминале – второй для DP World опыт успешного партнерства с акционерами ТИС. Первым совместным проектом компаний стал буксирный оператор P&O Maritime Ukraine, обслуживающий более чем 50 клиентов в трех крупнейших портах страны.



"Сегодня тот самый день, когда DP World закрыла сделку по приобретению 51% TIS Container Terminal Ukraine (один из шести морских терминалов, которыми мы управляем). Мы вошли в семью из 123 компаний DP World в 54 странах на шести континентах мира. В Топ-5 самых больших в мире портовых операторов", - написал на своей странице в Facebook вечером в четверг совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер.



Он также сообщил, что за интеграцию новых совладельцев в компанию будет отвечать руководитель совместного с DP World буксирного проекта P&O Maritime Ukraine Михаил Соколов.



"Теперь у компании будет уникальное для Черноморского региона предложение: прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце, Ярымдже и "Пивденном" с использованием собственной фидерной сети UniFeeder. В синергии с опытом DP World по устранению узких мест в логистических цепочках это даст возможность отправлять грузы по ключевым для Восточной Европы торговым маршрутам, используя активы DP World в Румынии и Турции", - указано в сообщении DP World.



Как подчеркивается в сообщении, в соответствии с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций и будет осуществлять управление терминалом.



"Компания станет ключевым игроком в регионе и будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций ТИС-КТ на рынке перевозок по железной дороге", - заявляют в DP World.



МинПром



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