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С введением квот на импорт дизтопливо в Украине будет самым дорогим в Европе

12.06.20 10:27 , Бизнес Цензор
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Закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании, заявляет компания "Консалтинговая группа А-95".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Консалтинговой группы А-95" сообщает БизнесЦензор.

В "Консалтинговой группе А-95" называют дезинформацией заявления украинских НПЗ об угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены приобретать топливо по импорту, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх. Так, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на 16 долл./т, то в 2020 году премия составляет 46 долл./т. Сжиженный газ поставляется с премией 70 долл./т. По мнению экспертов "А-95", любые ограничения по импорту вызовут рост цен и перебои с поставками.

"Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов", — говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Ярким примером такого сценария является остановка российских поставок битума в 2019 году, после чего украинские и белорусские НПЗ повысили наценки в 2020 году на 65–120 долл./т. Сегодня цены на битум в Украине — максимальные в Европе, при значительно более низком качестве продукта.

Введение 8,5%-ной пошлины при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т. Расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут следующим образом:

Частный и коммерческий сектор — 4,0 млрд грн;
Аграрный сектор — 1,9 млрд грн;
Горно-металлургический комплекс — 0,7 млрд грн;
"Укрзализныця" — 0,3 млрд грн;
Минобороны — 0,1 млрд грн.

"Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам – "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины", которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей", — заявил С.Куюн.

МинПром

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