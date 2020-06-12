С введением квот на импорт дизтопливо в Украине будет самым дорогим в Европе Закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании, заявляет компания "Консалтинговая группа А-95".



Об этом со ссылкой на пресс-службу "Консалтинговой группы А-95" сообщает БизнесЦензор.



В "Консалтинговой группе А-95" называют дезинформацией заявления украинских НПЗ об угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены приобретать топливо по импорту, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх. Так, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на 16 долл./т, то в 2020 году премия составляет 46 долл./т. Сжиженный газ поставляется с премией 70 долл./т. По мнению экспертов "А-95", любые ограничения по импорту вызовут рост цен и перебои с поставками.



"Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов", — говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.



Ярким примером такого сценария является остановка российских поставок битума в 2019 году, после чего украинские и белорусские НПЗ повысили наценки в 2020 году на 65–120 долл./т. Сегодня цены на битум в Украине — максимальные в Европе, при значительно более низком качестве продукта.



Введение 8,5%-ной пошлины при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т. Расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут следующим образом:



Частный и коммерческий сектор — 4,0 млрд грн;

Аграрный сектор — 1,9 млрд грн;

Горно-металлургический комплекс — 0,7 млрд грн;

"Укрзализныця" — 0,3 млрд грн;

Минобороны — 0,1 млрд грн.



"Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам – "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины", которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей", — заявил С.Куюн.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



