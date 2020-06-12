Правительство Италии не может договориться с ArcelorMittal по спасению завода Ilva Правительство Италии отклонило последний план ArcelorMittal по возрождению завода Ilva, который включал значительное сокращение рабочих мест и отказ от инвестиционных обязательств, и рабочие уже объявили забастовку в знак протеста против этого плана. Об этом сообщает агентство Reuters.



Министры и представители профсоюзов встретились по видеосвязи, чтобы обсудить последние предложения, которые уже побудили профсоюзы 10 июня объявить 24-часовую забастовку. По сведениям из осведомленных источников, проект включал сокращение 5 тыс. рабочих мест, тогда как всего на предприятии Ilva трудятся 8 тыс. человек.



"ArcelorMittal прислал нам новый план, который, по нашему мнению, является неприемлемым по двум причинам: он ставит под сомнение уровень работы и ставит под сомнение планируемые инвестиции", - сказал министр промышленности Стефано Патуанелли во время встречи, по словам источника, который присутствовал на встрече.



Согласно заявлению министра промышленности правительство попытается изменить условия плана и сохранить все рабочие места на заводе.



МинПром



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