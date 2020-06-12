Украине нужно немедленно спасать угольную отрасль С 1 июня шахтеры "Добропольеугля" проводят уличные акции с требованием возобновить работу предприятий. В среду их представители встречались с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец, а вчера Донбасс посетили депутаты из энергетического комитата Верховной Рады. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.



"Проблемы в угольной отрасли поражают воображение: миллиардные зарплатные задолженности, многие шахты переведены в режим простоя. Причины неизменны – энергетический кризис, падение потребления, импорт электроэнергии и невыполнение энергобаланса", - сказала она.



По словам нардепа, в Доброполье ситуация настолько напряженная, что любая искра чревата "взрывом". "Сегодня состоялась одна из самых жёстких дискуссий на моей памяти за все время депутатства. В какой-то момент казалось, что нас – членов комитета – четвертуют прямо на месте. А ведь мы приехали с намерением помочь решить проблему, а не заговорить ее… Но люди настолько устали, люди настолько заряжены, что пока не добьются своего, будут воевать с каждым", - сообщила она.



В.Гриб рассказала о намерении горняков выдвигаться на Киев если в ближайшее время шахты не выведут из простоя. "Жаль, что всего этого не услышал руководитель энергетического комитета Андрей Герус, который решил отсидеться в Киеве. Я дала себе слово не комментировать его демарш. Пусть это останется на его совести", - добавила нардеп



По ее мнению для вывода шахт из простоя необходим комплекс сложных и хорошо продуманных мер. "Многое уже сделано. Создан Антикризисный штаб, который возглавил лично премьер Шмыгаль. Утвержден новый энергетический баланс. Сейчас нужно заставить всех игроков рынка его соблюдать беспрекословно. Вернувшись в Киев, мы еще раз донесем позиции шахтеров. Я уверена, что нам удастся решить эту проблему! Хотелось бы сделать это как можно скорее. Но в этом случае не все зависит только от Верховной Рады", - подчеркнула В.Гриб.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



