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Рынок акций США упал из-за второй волны коронавируса

12.06.20 09:45
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В США 11 июня резко упали все ключевые фондовые индексы, которые еще пару дней назад ставили рекорды и выходили на положительный уровень за год. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 6,90%, индекс S&P 500 опустился на 5,89%, индекс NASDAQ Composite опустился на 5,27%. 

Индексы показали самое резкое падение за один день с обвала фондовых рынков в марте. 8 июня индекс S&P 500 вернулся к докризисному уровню, отыграв все потери. Но после этого уже третий день S&P 500 снижается. 

Одна из причин падения рынков — опасения инвесторов из-за второй волны коронавируса в США. В нескольких штатах, которые ослабили карантинные ограничения, наблюдается рост числа новых случаев. 

Из-за страха второй волны резко упали акции компаний, которые получили бы преимущество от снятия ограничений — это, в частности, авиакомпании, непродовольственные ретейлеры и операторы круизов. Они были одними из лидеров роста во время "ралли" на рынках в последние несколько недель, но теперь ситуация изменилась. 

Другая причина — прогноз экономики США, который накануне озвучила Федеральная резервная система. Она предупредила, что восстановление после кризиса не будет быстрым, и безработица будет оставаться высокой на протяжении нескольких лет. 

На прошлой неделе 1,5 млн американцев обратились за пособием по безработице. Это число падает 10-ю неделю подряд, но уровень безработицы остается высоким. В общей сложности 44 млн американцев обратились за пособием в последние три месяца после начала пандемии COVID-19. 

Цена нефти Brent в ходе торгов падала на минимуме на 9%, опустившись ниже 38 долларов за баррель. Американская нефть WTI в ходе торгов падала более чем на 10%. Одновременно выросли традиционные "гавани" для инвесторов — гособлигации (доходность упала до минимума более чем за неделю) и золото (росло на 1,5%). 

"Движение со дна фондового рынка в условиях ралли было довольно ошеломительным. В ближайшие несколько недель мы можем увидеть некоторый откат", — заявила Bloomberg заместитель директора по инвестициям в Северной и Южной Америке UBS Global Wealth Management Солита Марчелли. 

"У нас на самом деле будет восстановление экономики в формы буквы W. Рынки пытаются справиться с тем фактом, что это займет больший период времени", — цитирует Reuters директора по управлению инвестициями Huntington Private Bank Чеда Овиатта.

МинПром

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