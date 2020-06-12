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Трамп обещает бурный рост американской экономики

12.06.20 09:29
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Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подверг критике экономические прогнозы Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter.

Он считает, что "ФРС так часто ошибается". "У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из лучших за все время 2021 год", — написал глава государства. Он добавил, что в США в ближайшее время появятся вакцина и лекарство от нового коронавируса.

На пресс-конференции в среду председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о "сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего" американской экономики.

В последнее время Трамп стал реже критиковать действия ФРС и ее руководителя. Глава Белого дома в середине мая даже похвалил Пауэлла за его действия на этом посту.

МинПром

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