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МВФ обнародовал меморандум с Украиной по новой программе

12.06.20 08:48
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Международный валютный фонд обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике относительно новой 18-месячной Программы Stand-by для Украины.  Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины, где также обнародован официальный перевод текста меморандума. 

"Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике, одобренный Советом директоров Международного валютного фонда 9 июня 2020 года, содержат мероприятия и условия, которые реализовало и планирует реализовать и придерживаться правительство Украины и Национальный банк Украины в течение периода действия программы в 2020 - 2021 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе", - отмечают в Минфине. 

Отмечается также, что выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 миллиарда долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность. 

Как сообщается, программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче - поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает, среди прочего, такие сферы, как фискальная политика, монетарная политика, политика финансового сектора, энергетическая политика и антикоррупционная политика. 

Согласно обнародованным документам, запланировано четыре просмотра программы - по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021. Ожидается, что эти просмотры будут завершены 1 сентября 2020, 1 декабря 2020 года, 15 мая 2021 и 15 декабря 2021 года. 

В ближайшие структурными маяками в меморандуме определены утверждение до конца июня этого года планов сокращения проблемных кредитов государственных банков, до конца августа - просмотр всех тарифов на отопление и принятие упрощенной процедуры изменения домохозяйствами поставщика услуг, к концу сентября — подготовка новых организационных структур и системы для ГПС и ГМС с тем, чтобы с 1 января 2021 они действовали как два отдельных единых юридических лица. 

К концу сентября также определены задачи усилить корпоративное управление на государственных предприятиях, в том числе расширить полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". 

Кроме этого, в меморандуме определено, что до конца октября этого года должны быть внесены изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц и других законов с целью совершенствования механизма ликвидации банков и возвращения активов. К концу октября также должны быть внесены изменения в закон о Высшем совете правосудия для улучшения процесса отбора кандидатов. 

Меморандум предусматривает, что до конца ноября этого года должны быть внесены изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, для того чтобы восполнить пробелы по эффективной практики корпоративного управления и увеличение полномочий НБУ. 

К концу марта 2021, согласно меморандуму, Государственная аудиторская служба Украины с участием независимых аудиторов должна провести проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на борьбу с коронавирусом. 

Кроме этого в документе определено, что правительство Украины подготовит законопроект для усиления Антимонопольного комитета в соответствии с передовыми международными практиками. 

Как сообщалось ранее, Совет директоров Международного валютного фонда 9 июня принял решение о начале для Украины новой 18-месячной программы Stand-by. Общий объем программы - 5 млрд долл. Первый транш объемом 2,1 млрд дол должен поступить в Украину 11 июня 2020 года, он будет направлен в Государственный бюджет Украины.

МинПром

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