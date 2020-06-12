Капитализация 100 ведущих компаний мира упала на 15% из-за COVID-19 Согласно ежегодному исследованию PwC "Топ-100 компаний мира по уровню рыночной капитализации" в период с марта по декабрь 2019 года рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира составила $25,4 трлн, увеличившись на 20%, или на $4,3 трлн. Однако пандемия COVID-19 практически свела на нет рост, показанный в 2019 году. С декабря 2019 года по март 2020 года рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира снизилась на $3,9 трлн, или на 15%, до $21,5 трлн, пишет "Коммерсант".



PwC отмечает, что с марта по декабрь 2019 года все отраслевые показатели компаний рейтинга, за исключением компаний нефтегазового сектора, выросли — это отражает высокую активность на международных рынках капитала в 2019 году. В нефтегазовом секторе за аналогичный период отмечен спад на 4%.



В свою очередь, с декабря 2019 года по март 2020 года все отраслевые индексы, которые учитываются в рейтинге, снизились на 12–44%. Нефтегазовый сектор больше других пострадал от влияния пандемии и возникшей неопределенности. Однако за тот же период в десяти компаниях рейтинга был отмечен рост рыночной капитализации — среди них такие компании, как Tesla, Netflix, Amazon, Tencent и Nvidia, а также фармацевтические компании Gilead, Ely Lilly, Roche и Novo Nordisk.



За период с апреля 2018 года по март 2019-го рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордной отметки в $21 трлн.



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