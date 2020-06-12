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В Украине с 1 июля повысят пенсии
12.06.20 08:45
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В Украине с 1 июля повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен, поэтому у некоторых категорий пенсионеров возрастет пенсия. Об этом сообщает Пенсионный курьер.
В частности, повышение коснется тех украинцев, которых обошла майская индексация, и кто получает минимальную пенсию.
Минимальную пенсию, которая составляет 1638, гривен, увеличат, и она будет составлять 1712 грн с 1 июля и 1 769 грн с 1 декабря.
Социальная пенсия вырастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточного стажа для получения социальной выплаты.
Минимальная пенсия - 2020 в Украине (по возрасту), ежемесячно:
с 1 января 2020 - 1638 гpн
с 1 июля 2020 - 1712 гpн
с 1 декабря 2020 - 1769 грн
Кроме того, пересчитают ежемесячные выплаты для тех граждан, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии: стаж более 35 лет для мужчин, а более 30 лет - для женщин. Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 16,38 гривны, а с 1 июля - 17,12 гривны.
Отметим, что с 1 июля ежегодно в Украине повышается размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, в связи с этим растет и размер пенсии.
К слову, накопительную пенсию в Украине могут ввести уже с 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что пенсионерам старше 75 лет выплатят надбавки.
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