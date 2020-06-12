Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине с 1 июля повысят пенсии

12.06.20 08:45
печать
размер текста:

В Украине с 1 июля повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен, поэтому у некоторых категорий пенсионеров возрастет пенсия. Об этом сообщает Пенсионный курьер.

В частности, повышение коснется тех украинцев, которых обошла майская индексация, и кто получает минимальную пенсию.

Минимальную пенсию, которая составляет 1638, гривен, увеличат, и она будет составлять 1712 грн с 1 июля и 1 769 грн с 1 декабря.

Социальная пенсия вырастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточного стажа для получения социальной выплаты.

Минимальная пенсия - 2020 в Украине (по возрасту), ежемесячно:

с 1 января 2020 - 1638 гpн

с 1 июля 2020 - 1712 гpн

с 1 декабря 2020 - 1769 грн

Кроме того, пересчитают ежемесячные выплаты для тех граждан, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии: стаж более 35 лет для мужчин, а более 30 лет - для женщин. Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 16,38 гривны, а с 1 июля - 17,12 гривны.

Отметим, что с 1 июля ежегодно в Украине повышается размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, в связи с этим растет и размер пенсии.

К слову, накопительную пенсию в Украине могут ввести уже с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что пенсионерам старше 75 лет выплатят надбавки. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:45
Рынок акций США упал из-за второй волны коронавируса
09:29
Трамп обещает бурный рост американской экономики
08:48
МВФ обнародовал меморандум с Украиной по новой программе
08:06
Капитализация 100 ведущих компаний мира упала на 15% из-за COVID-19
11.06.20
17:57
Кабмин планирует создать ЭКА на базе Укрэксимбанка
17:20
Бизнес-омбудсмен поддержал смену статуса СБО
16:54
Шмыгаль ожидает роста экономики с третьего квартала
16:34
Мариупольские меткомбинаты освоили производство 16-ти новых видов проката
16:03
НБУ ухудшил прогноз по падению экономики Украины
15:45
Официальное число безработных в Украине перевалило за полмиллиона
15:22
Беларусь хочет слезть с углеводородной иглы
15:01
НБУ рекордно снизил учетную ставку
14:46
Укрзализныця увеличила контейнерные перевозки на 16%
14:24
Украина притормозила приватизацию госпредприятий из-за коронавируса
14:04
Возобновление международного авиасообщения могут отложить
13:38
Саакашвили никак не определится, гражданином какой страны он является
13:21
На оккупированной территории приостановил работу Алчевский меткомбинат
13:01
Саудовская Аравия хочет привлечь к горнодобыче иностранные компании
12:44
Интерпайп Втормет провел капремонт крана за 2 млн грн
12:35
GFG Alliance модернизирует свой завод в Австралии
10.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!