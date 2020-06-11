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Кабмин планирует создать ЭКА на базе Укрэксимбанка

11.06.20 17:57
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Кабинет министров планирует создать Экспортно-кредитное агентство на базе государственного "Укрэксимбанка" и сейчас активно работает над решением этого вопроса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней работы правительства под его руководством, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим сделать Экспортно-кредитное агентство на основе "Укрэксимбанка", такие идеи уже есть и прорабатываются, чтобы как можно быстрее их имплементировать", – сказал премьер.

Шмыгаль уточнил, что у Кабинета министров есть отдельное виденье предоставления существенной поддержки промышленности страны. В частности, осуществление поддержки планируется через внутригосударственный заказ, экспортные программы, а также путем создания внутреннего банка развития и банка развития экспорта.

Глава правительства добавил, что по части поддержки экспорта есть целый ряд программ, который пересекается с созданием Экспортно-кредитного агентства.

Как сообщалось, еще августе 2019 года Кабмин утвердил правила работы ЭКА, что должно было позволить начать учреждению уставную деятельность. Однако ЭКА не начало работу до сих пор.

Напомним, феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" и поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

МинПром

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