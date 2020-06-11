Шмыгаль ожидает роста экономики с третьего квартала Кабинет министров ожидает роста экономики Украины с III-го квартала 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время отчета о 100 днях правительства.



"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы совпадают, мы ожидаем с III-го квартала рост экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина", — отметил Шмыгаль.



По его словам, правительство также не ожидает глобального обвала экономики.



"Мы уверенно смотрим на реализацию экономических и бюджетных мер в этом году. Мы не видим критических угроз, которые могли бы возникнуть в ближайшие месяцы. Экономика стабильна, ситуация сложная, но неожиданностей, которые обрушат и приведут к глобальной катастрофе нет", — полагает Шмыгаль.



МинПром



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