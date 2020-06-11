Мариупольские меткомбинаты освоили производство 16-ти новых видов проката Мариупольские меткомбинаты "Азовсталь" и имени Ильича группы Метинвест разрабатывают новые виды продукции. С начала года освоено 16 видов металлопроката, сообщает издание mariupolnews.



Как сообщается, в конвертерном цехе "Азовстали" произвели пробную партию слябов для заказчика из Словакии с увеличенным содержанием кремния в составе и меньшим уровнем неметаллических включений. В толстолистовом цехе разработали шесть новых видов стали для Румынии, востребованных в судостроении. Эту судосталь на комбинате впервые произвели только сейчас благодаря получению специального сертификата DNV-GL по термомеханической прокатке.



Также для заказчика из Саудовской Аравии в том же цехе произвели металлопрокат с ужесточенными требованиями к качеству поверхности. Это листы одной марки стали с разными требованиями – горячекатаные, нормализованные и с дополнительными испытаниями на ударную вязкость.



Как отметил генеральный директор меткомбинатата "Азовсталь" Энвер Цкитишвили: "С каждым новым заказом повышаются требования к разным свойствам металла. Поэтому каждый заказ – это филигранная работа с изменениями химического состава, режимов прокатки, испытаний. И это совместный труд сотрудников нескольких подразделений нашего комбинат"



В то же время на меткомбинате имени Ильича в листопрокатном цехе 3000 освоили производство проката шестой категории по стандарту для строительных конструкций. Особенностью данной категории являются ударные испытания при температуре минус 40 градусов в поперечном направлении. А для ключевого клиента из Беларуси выполнен опытный заказ на лист из стали по европейским стандартам с повышенной точностью прокатки по толщине и с особенностями эксплуатационных свойств, в том числе с проведением испытаний на холодный изгиб с малой толщиной оправки. В цехе холодного проката освоили прокатку рулонов толщиной 0,3-0,36 мм.



Генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко подчеркнул: "Мы идем в ногу со временем и подстраиваемся под новые требования рынка сбыта. Для этого модернизируем производство и выпускаем новые виды продукции. При работе с новыми заказами мы разрабатываем индивидуальную технологию и контролируем все этапы производства".



МинПром



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