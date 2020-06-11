НБУ ухудшил прогноз по падению экономики Украины По оценкам Национального банка Украины, падение украинской экономики во втором квартале 2020 года будет большим, чем ожидалось ранее (11%). В то же время пик кризиса уже пройден. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.



"Поэтому для скорейшего возврата экономики к росту необходимы достаточно решительные шаги", - сказал он в качестве обоснования снижения учетной ставки до 6%.



По его словам, ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается более длительный срок пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, необходимых для ее преодоления как в Украине, так и в мире. Кроме этого, критически важным является дальнейшее проведение структурных реформ и сохранение взвешенной макроэкономической политики.



"По нашим оценкам, падение украинской экономики во втором квартале будет большим, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден", - сказал он.



Напомним, по оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2020 году сократился на 5,0%.



Как сообщалось, по прогнозу НБУ, который был сделан в апреле, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году.



Ранее прогнозировалось, что влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется в течение II квартала этого года – ВВП снизится на 11% г/г.



МинПром



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