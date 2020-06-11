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Официальное число безработных в Украине перевалило за полмиллиона

11.06.20 15:45 , УНИАН
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Количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тыс. человек, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

"У нас на сегодня количество зарегистрированных безработных - это более 514 тыс. человек. Для сравнения: по состоянию на 12 марта, когда мы ввели карантин, это было 361 тыс... Получили статус безработного с начала карантина 276 тыс. человек. На сегодня трудоустроено 142,7 тыс. человек из тех, кто получил статус безработного", - сказал он.

Как сообщалось, после объявления общенационального карантина по противодействию коронавирусу в Украине Кабинет министров разработал программу по созданию 500 тыс. новых рабочих мест.

МинПром


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