Беларусь хочет слезть с углеводородной иглы

Новоназначенный премьер-министр Беларуси Роман Головченко видит задачу правительства в избавлении экономики страны от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости.
Об этом он заявил, выступая в белорусском парламенте, передает БЕЛТА.
"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача – избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", – сказал С.Головченко.
По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства.
Палата представителей парламента Беларуси сегодня дала согласие на назначение Р.Головченко премьер-министром.
Как сообщалось, 4 июня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.
Новым премьер-министром А.Лукашенко назначил Р. Головченко, который до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.