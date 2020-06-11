Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Беларусь хочет слезть с углеводородной иглы

11.06.20 15:22 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Новоназначенный премьер-министр Беларуси Роман Головченко видит задачу правительства в избавлении экономики страны от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости.

Об этом он заявил, выступая в белорусском парламенте, передает БЕЛТА.

"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача – избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", – сказал С.Головченко.

По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства.

Палата представителей парламента Беларуси сегодня дала согласие на назначение Р.Головченко премьер-министром.

Как сообщалось, 4 июня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.

Новым премьер-министром А.Лукашенко назначил Р. Головченко, который до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Президент потребовал от нового состава правительства страны окончательно решить проблему зависимости республики от одного рынка - российского.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:01
НБУ рекордно снизил учетную ставку
14:46
Укрзализныця увеличила контейнерные перевозки на 16%
14:24
Украина притормозила приватизацию госпредприятий из-за коронавируса
14:04
Возобновление международного авиасообщения могут отложить
13:38
Саакашвили никак не определится, гражданином какой страны он является
13:21
На оккупированной территории приостановил работу Алчевский меткомбинат
13:01
Саудовская Аравия хочет привлечь к горнодобыче иностранные компании
12:44
Интерпайп Втормет провел капремонт крана за 2 млн грн
12:35
GFG Alliance модернизирует свой завод в Австралии
12:20
Минздрав готовится усилить карантин
12:04
В Индии ожидают 65% падения спроса на сталь
11:48
ОГТСУ заявил о проведении аукциона по распределению мощностей на 2020-21 год
11:32
Минэкономики может ввести пошлину на дизтопливо в угоду Коломойскому
11:19
В США восстанавливают металлургические мощности
11:06
Китай может начать развивать собственную горнодобычу
10:50
На Авдеевском КХЗ проведут модернизацию за 280 млн грн
10:32
В Нидерландах сотрудники Tata Steel объявили забастовку из-за сокращения рабочих мест
10:27
Депутаты предлагают дать бизнес-омбудсмену больше прав
10:12
В США требуют отменить защитные тарифы на импорт алюминия
09:57
Нефть резко подешевела на новостях о рекордных запасах в США
10.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!