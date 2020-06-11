Беларусь хочет слезть с углеводородной иглы

Новоназначенный премьер-министр Беларуси Роман Головченко видит задачу правительства в избавлении экономики страны от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости.



Об этом он заявил, выступая в белорусском парламенте, передает БЕЛТА.



"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача – избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", – сказал С.Головченко.



По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства.



Палата представителей парламента Беларуси сегодня дала согласие на назначение Р.Головченко премьер-министром.



Как сообщалось, 4 июня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.



Новым премьер-министром А.Лукашенко назначил Р. Головченко, который до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.



Президент потребовал от нового состава правительства страны окончательно решить проблему зависимости республики от одного рынка - российского.



МинПром





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