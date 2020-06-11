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НБУ рекордно снизил учетную ставку

11.06.20 15:01 , Бизнес Цензор
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Правление Национального банка Украины (НБУ) решило снизить учетную ставку на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины. Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы решили продолжить смягчение монетарной политики быстрыми темпами, поскольку видим, что с высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня 5% +/- 1 п.п. дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось", – сказал Я.Смолий.

Глава НБУ отметил, что инфляция в апреле-мае колебалась около отметки 2% и была меньше, чем ожидалось, а также ниже целевого диапазона 5%±1 п.п.

В НБУ также отмечают реализацию ключевого предположения предыдущего прогноза – продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, что открывает доступ к другому финансированию.


Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа "учетная ставка +/- 2 п.п." до "учетная ставка +/- 1 п.п.".

"Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт размещаться под 5%", – отмечается в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

"Другими словами – потенциал для снижения учетной ставки высоким темпом по 2-2,5 п.п. за одно заседание, которым мы шагали с осени прошлого года, фактически исчерпан", – добавил Я.Смолий.

МинПром

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