Укрзализныця увеличила контейнерные перевозки на 16%

За пять месяцев по территории Украины железной дорогой перевезено более 185 тыс. TEU, что на 16% больше объемов аналогичного периода прошлого года, сообщает медиа-центр АО "Укрзализныця".
Их доля в общем объеме грузов также возросла и составляет 2,3%.
"Укрзализныця" постоянно проводит активную работу по повышению транзитного потенциала Украины и разрабатывает большое количество логистических схем доставки грузов к месту назначения. Компания планирует и в дальнейшем продолжать работу по определению новых перспективных маршрутов контейнерных поездов", - сообщили в Департаменте коммерческой работы общества.