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Укрзализныця увеличила контейнерные перевозки на 16%

11.06.20 14:46 , uaprom.info
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За пять месяцев по территории Украины железной дорогой перевезено более 185 тыс. TEU, что на 16% больше объемов аналогичного периода прошлого года, сообщает медиа-центр АО "Укрзализныця".

Их доля в общем объеме грузов также возросла и составляет 2,3%.

"Укрзализныця" постоянно проводит активную работу по повышению транзитного потенциала Украины и разрабатывает большое количество логистических схем доставки грузов к месту назначения. Компания планирует и в дальнейшем продолжать работу по определению новых перспективных маршрутов контейнерных поездов", - сообщили в Департаменте коммерческой работы общества.

Ранее сообщалось, что за 4 месяца 2020 года АО "Укрзализныця" более чем в 2 раза увеличила объемы контейнерных перевозок по сравнению с соответствующими прошлогодними показателями.

МинПром

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