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Украина притормозила приватизацию госпредприятий из-за коронавируса

11.06.20 14:24 , uaprom.info
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Украина в период кризиса, вызванного пандемией СOVID-19, отказалась от масштабной программы приватизации государственных предприятий, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко

"В бюджете практически не заложены средства от приватизации. Изменениями в бюджет мы максимально снизили сумму от приватизации, давая сигнал всем инвесторам, что в ближайшее время, в период кризиса, государство не будет распродавать свое имущество", - сказал С.Марченко.

Министр отметил, что сейчас цена предприятий минимальная из-за кризиса, но в будущем Кабмин может вернуться к вопросу приватизации. "Продавать госимущество мы должны по наибольшей цене. Государство должно получить от этого максимальную пользу, если мы решим действительно продавать. Не верьте слухам, верьте фактам, я ответственное лицо", - добавил глава Минфина.

МинПром

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