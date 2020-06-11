Украина притормозила приватизацию госпредприятий из-за коронавируса Украина в период кризиса, вызванного пандемией СOVID-19, отказалась от масштабной программы приватизации государственных предприятий, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко



"В бюджете практически не заложены средства от приватизации. Изменениями в бюджет мы максимально снизили сумму от приватизации, давая сигнал всем инвесторам, что в ближайшее время, в период кризиса, государство не будет распродавать свое имущество", - сказал С.Марченко.



Министр отметил, что сейчас цена предприятий минимальная из-за кризиса, но в будущем Кабмин может вернуться к вопросу приватизации. "Продавать госимущество мы должны по наибольшей цене. Государство должно получить от этого максимальную пользу, если мы решим действительно продавать. Не верьте слухам, верьте фактам, я ответственное лицо", - добавил глава Минфина.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



