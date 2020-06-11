Возобновление международного авиасообщения могут отложить Вопрос открытия внешних границ Европейского Союза и авиационного пространства, вероятно, будет рассматриваться не раньше конца июня, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.



"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать", - написал дипломат в Facebook в четверг.



А.Щерба призвал граждан, которым очень нужно лететь из Вены или в Вену, обращаться к нему лично. "Будем считать количество желающих на спецрейс", - отметил он.



Кроме того, посол напомнил, что правила въезда автомобильным путем остаются прежними



"Могут въезжать граждане Украины, которые имеют на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединение семьи), желательно согласованное с посольством Австрии в Украине", - пояснил он.



МинПром



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