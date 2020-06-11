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На оккупированной территории приостановил работу Алчевский меткомбинат

11.06.20 13:21 , uainfo
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На подконтрольной группировке "ЛНР" территории приостановил работу Алчевский металлургический комбинат. Об этом сообщается в местном сообществе.

Отмечается, что доменные печи предприятия остановлены.

По данным Telegram-канала "Луганский инсайд", на Алчевском меткомбинате нет кокса. Это объясняется отсутствием угля для его производства.

Сроки простоя завода называют от двух недель до месяца. При этом рабочие опасаются, что простой может затянуться и на более длительный срок.

Алчевский металлургический комбинат – одно из крупнейших металлургических предприятий в Европе и крупнейшее на подконтрольной "ЛНР" территории.

В 2017 году контроль над предприятием получила компания "Внешторгсервис", которую связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем
Курченко.

МинПром

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