GFG Alliance модернизирует свой завод в Австралии Британская промышленная группа GFG Alliance, в которую, в частности, входит компания Liberty Steel, перестроит завод Whyalla в Южной Австралии, приобретенный в 2017 г.



Как сообщила компания, в 2021 г. она приступает к строительству завода по производству восстановленного железа и электродуговой печи, которые заменят действующую доменную печь. Ввод в строй новых объектов намечен на 2024 г.



При этом производительность предприятия возрастет от нынешних 1,2 млн т в год до 2,4 млн т. Использоваться дополнительная сталь будет, в частности, на рельсобалочном прокатном стане, который к концу текущего года установит итальянская компания Danieli.



На первых порах GFG планирует получать восстановленное железо с помощью природного газа. Но в перспективе его должен будет заменить "зеленый" водород, который предполагается получать на электролизерах, работающих на солнечной энергии.



В более близкой перспективе перестройка Whyalla позволит GFG увеличить экспорт сырья из Австралии. В настоящее время ее горнодобывающее подразделение Simec Mining снабжает меткомбинат железной рудой и коксующимся углем, но после 2024 г. весь добываемый уголь в объеме до 3 млн т в год планируется продавать на открытом рынке, а мощности по экспорту железорудного сырья предполагается увеличить на 3,2 млн т в год.



МинПром



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