Минздрав готовится усилить карантин Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.



"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена, в апреле, когда была напряженная ситуация, у нас никогда не было 689 заболевших в течение 1 дня. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я, как министр здравоохранения, прошу вас соблюдать правила безопасности и рекомендаций. В этой ситуации мы будем срочно предлагать проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев", - сказал М.Степанов.



11 июня в Украине выявлено 689 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. "Это новый антирекорд для государства, и Минздрав будет предлагать срочные решения, которые помогут спасти жизни украинцев", - говорится в сообщении.



Как подчеркнул министр, ни один этап смягчения карантина не означает отмену противоэпидемических мероприятий, как, например, масочный режим или использования антисептиков.



Всего за все время пандемии в Украине заболело 29070 человек, из них 2092 ребенка, а также 5249 медработников. При этом, в общем выздоровели 13141 человек (из них 3055 медицинских работников), летальных случаев - 854.



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