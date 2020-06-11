В Индии ожидают 65% падения спроса на сталь

Падение спроса на стальную продукцию в Индии во втором квартале 2020 г. может составить 60-65% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. С такой оценкой выступила местная исследовательская компания Crisil Research.
По ее данным, в строительной отрасли, на долю которой приходится более 65% потребления стали в Индии, продолжается депрессия. Многие инфраструктурные проекты отложены из-за нехватки средств. А правительственная антикризисная программа нацелена, прежде всего, на поддержку доходов населения, а не на стимулирование экономики. Поэтому скорого восстановления спроса на инвестиционные товары не произойдет.
В мае, по данным Министерства металлургической промышленности Индии, в стране было выплавлено 5,32 млн т стали. Это на 70% больше, чем в апреле, но на 44% уступает показателю мая 2019 г. В июне значительное отставание от прошлогоднего графика сохранится, так как многие мелкие предприятия продолжают простаивать и вряд ли возобновят работу в ближайшем будущем.
Согласно прогнозу Crisil Research спрос на стальную продукцию в Индии восстановится только в четвертом квартале текущего года. Спад потребления по итогам 2020/2021 финансового года (апрель/март) составит около 15%. А по оценкам национального рейтингового агентства ICRA, падение превысит 20% по сравнению с 2019/2020 ф.г.
Крупнейшие частные индийские металлургические компании к началу июня довели загрузку мощностей до 75-85%, но государственная SAIL вышла только на 55%-ю отметку из-за накопления более 2 млн т складских запасов.
В условиях низкого внутреннего спроса индийские компании наращивают экспорт. В мае они отправили за рубеж 1,28 млн т проката, почти в три раза перекрыв апрельский показатель. А за первые два месяца текущего финансового года объем внешних продаж достиг 1,71 млн т, что на 76% больше, чем в апреле-мае 2020 г. В то же время, как отмечает ICRA, экспортные операции менее выгодны для индийских компаний, чем внутренние продажи, что приведет к усугублению финансовых проблем металлургов.