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Минэкономики может ввести пошлину на дизтопливо в угоду Коломойскому

11.06.20 11:32 , РБК Украина
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Лоббисты Игоря Коломойского переломили ход рассмотрения жалобы на поставки дизтоплива и сжиженного газа из России комиссией по международной торговле при Министерстве экономики и решение может быть принято в пользу олигарха. Об этом написал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн на своей страничке в Facebook", передает РБК-Украина.

"Лоббистам украинских НПЗ во главе с "Укртатнафтой" Игоря Коломойского удалось переломить ход рассмотрения жалобы на поставки дизтоплива и сжиженного газа из России. Если 22 мая межведомственная комиссия по международной торговле планировала отказать жалобщикам, то по состоянию на сегодня велика вероятность проведения расследования и введения предварительных мер – 8,5% пошлины", - написал С.Куюн.

По его мнению, это произошло благодаря беспрецедентному административному и медийному давлению на министра экономики Игоря Петрашко и его заместителя Тараса Качку, который высказал свое профессиональное мнение об отсутствии оснований для расследования.

"Не исключено, что решение может быть принято уже на следующей неделе. Главные результаты: рост доли рынка ИВК на рынке дизтоплива с 20 до 30%. Небольшой рост оптовых цен на ДТ (в пределах 1 грн/л). Турбулентность разной степени тяжести в периоды пикового потребления в августе-октябре", - написал С.Куюн.

Введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для потребителей. Об этом в комментариях журналистам ранее заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

МинПром

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