В США восстанавливают металлургические мощности

Американская металлургическая компания U.S. Steel возобновила работу доменной печи № 1 на комбинате Mon Valley в штате Пенсильвания, остановленной 30 апреля из-за экономического кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса.



Это первая домна в США, вернувшаяся в строй после серии закрытий в марте-мае, когда в стране были временно выведены из эксплуатации мощности по выплавке более 16 млн. т чугуна в год. Сама U.S. Steel закрыла пять из восьми своих доменных печей.



Инициативу U.S. Steel поддержала другая американская компания Cleveland-Cliffs. Ее металлургическое подразделение AK Steel в первой половине июля снова запустит доменную печь мощностью почти 2 млн т в год на комбинате Dearborn в штате Мичиган.



Правда, восстановление производства горячекатаного проката на этом предприятии пока не планируется. Слябы будут отправляться на прокатку на другой завод компании – Middletown Works в штате Огайо.



Как заявляет AK Steel, в США начал восстанавливаться спрос со стороны автомобилестроительной промышленности – крупнейшего в стране потребителя листового проката. Правда, по прогнозу компании AutoForecast Solutions, в 2020 г. в США будет изготовлено только 12,25 млн автомобилей, на 26% меньше, чем годом ранее.



Для улучшения сырьевого снабжения своего подразделения Cliffs во второй половине июня возобновит добычу железной руды и производство окатышей на комбинате Tilden в штате Мичиган, где в 2019 г. было произведено 7,7 млн т ЖРС.



Кроме того, компания возобновит приостановленное в марте строительства завода по производству горячебрикетированного железа (HBI) в Толедо, штат Огайо. Запуск этого предприятия мощностью 1,9 млн т в год ранее планировался в июне 2020 г., но теперь перенесен на конец четвертого квартала.



