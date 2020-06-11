Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В США восстанавливают металлургические мощности

11.06.20 11:19 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Американская металлургическая компания U.S. Steel возобновила работу доменной печи № 1 на комбинате Mon Valley в штате Пенсильвания, остановленной 30 апреля из-за экономического кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса.

Это первая домна в США, вернувшаяся в строй после серии закрытий в марте-мае, когда в стране были временно выведены из эксплуатации мощности по выплавке более 16 млн. т чугуна в год. Сама U.S. Steel закрыла пять из восьми своих доменных печей.

Инициативу U.S. Steel поддержала другая американская компания Cleveland-Cliffs. Ее металлургическое подразделение AK Steel в первой половине июля снова запустит доменную печь мощностью почти 2 млн т в год на комбинате Dearborn в штате Мичиган.

Правда, восстановление производства горячекатаного проката на этом предприятии пока не планируется. Слябы будут отправляться на прокатку на другой завод компании – Middletown Works в штате Огайо.

Как заявляет AK Steel, в США начал восстанавливаться спрос со стороны автомобилестроительной промышленности – крупнейшего в стране потребителя листового проката. Правда, по прогнозу компании AutoForecast Solutions, в 2020 г. в США будет изготовлено только 12,25 млн автомобилей, на 26% меньше, чем годом ранее.

Для улучшения сырьевого снабжения своего подразделения Cliffs во второй половине июня возобновит добычу железной руды и производство окатышей на комбинате Tilden в штате Мичиган, где в 2019 г. было произведено 7,7 млн т ЖРС.

Кроме того, компания возобновит приостановленное в марте строительства завода по производству горячебрикетированного железа (HBI) в Толедо, штат Огайо. Запуск этого предприятия мощностью 1,9 млн т в год ранее планировался в июне 2020 г., но теперь перенесен на конец четвертого квартала.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:20
Минздрав готовится усилить карантин
12:04
В Индии ожидают 65% падения спроса на сталь
11:48
ОГТСУ заявил о проведении аукциона по распределению мощностей на 2020-21 год
11:32
Минэкономики может ввести пошлину на дизтопливо в угоду Коломойскому
11:06
Китай может начать развивать собственную горнодобычу
10:50
На Авдеевском КХЗ проведут модернизацию за 280 млн грн
10:32
В Нидерландах сотрудники Tata Steel объявили забастовку из-за сокращения рабочих мест
10:27
Депутаты предлагают дать бизнес-омбудсмену больше прав
10:12
В США требуют отменить защитные тарифы на импорт алюминия
09:57
Нефть резко подешевела на новостях о рекордных запасах в США
09:26
Кабмин подписал меморандум с производителями зеленой электроэнергии
09:10
Thyssenkrupp и RWE обнародовали планы производства стали на на водородной основе
08:58
Из-за падения спроса Posco отложила ввод в строй отремонтированной домны
08:02
Печерский суд вновь разрешил арестовать бизнесмена Жеваго
10.06.20
18:02
Зеленский требует отменить спецпошлину на импортные полимеры
17:46
Шмыгаль пригрозил уголовным делом из-за долгов шахтерам Краснолиманской
17:24
Нацкомиссия упростила смену поставщика газа для населения
17:06
Повышение ренты на добычу руды может ударить по рейтингу Слуги народа
16:45
Украина получила еще 500 млн евро от ЕС
16:24
Цена экспорта газа Газпрома неуклонно снижается
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!