Китай может начать развивать собственную горнодобычу Пандемия коронавируса продемонстрировала высокий уровень зависимости китайской экономики от импорта сырья, в первую очередь, из Австралии, которая сейчас поддерживает враждебную американскую политику по отношению к КНР. Это может привести к расширению инвестиций китайских компаний в расширение собственной сырьевой базы, отмечает в своем новом отчете компания Fitch Solutions.



По ее оценкам, правительство Китая может пересмотреть приоритеты, установленные в 13-м Пятилетнем плане (2016-2020 гг.), в котором основной упор делался на развитие производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.



Теперь, когда эпидемия и обострение отношений со США показали уязвимость китайской промышленности, использующей, в значительной мере, внешние источники сырья, правительство КНР может стимулировать капиталовложения в горнодобывающую промышленность за рубежом, в частности, в рамках концепции "Пояса и Пути". Кроме того, китайские компании могут вкладывать больше средств в разработку технологий извлечения металлов из бедных местных руд.



В конце мая представители национальной металлургической ассоциации CISA и ведущих сталелитейных компаний страны призвали улучшить самообеспечение отрасли железорудным сырьем. По мнению Fitch, такие же инициативы могут появиться и в отношении других металлов, прежде всего, меди и урана.



В 2019 г. около 40% китайского импорта минерального сырья пришлось на Австралию. Чтобы снизить ее долю, китайские компании, как ожидается, будут вкладывать больше средств в разработку месторождений в странах Африки.



Кроме того, Fitch предсказывает расширение китайских инвестиций в передовые НИОКР с целью ликвидации технологического отставания от западных стран.



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