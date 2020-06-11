На Авдеевском КХЗ проведут модернизацию за 280 млн грн Горно-металлургический холдинг Metinvest B.V. (Метинвест) инвестирует в обновление коксохимического оборудования на Авдеевском АКХЗ 280 млн грн. Об этом сообщает компания на своей странице в Фейсбук.



Компания отремонтирует печи коксовых батарей №№ 5, 6, 7 и 8. В этом году планируется обновить 70 камер коксования. Их восстановление увеличит производство доменного кокса на 1000 тонн в сутки.



Боевые действия в Донецкой области негативно сказались на состоянии производственных мощностей предприятия, так как завод находится вблизи зоны разграничения. Из-за перебоев с электроснабжением предприятие пятнадцать раз останавливалось, падала температура в коксовых печах. В результате огнеупорная кладка камер коксования разрушилась, и это напрямую сказалось на работе основных цехов.



Для восстановления производственного процесса с начала 2020 года уже отремонтированы 27 камер коксования. Ремонт проводится сразу с двух сторон коксовой батареи без остановки производства. Такой подход позволил не только ускорить время на восстановление, но и обеспечить работой дополнительно 100 специалистов подрядных организаций.



До конца года коксохимики планируют обновить пять камер коксования с помощью нанесения специального бетона с нулевым расширением. Новый метод от немецкой компании Fosbel, специалистов в области использования жаростойкого бетона при горячих ремонтах коксовых батарей, позволяет производить ремонт в 2,5 раза быстрее в сравнении с традиционной перекладкой/



За счет восстановления огнеупорной кладки печей повысится газоплотность камер коксования, что минимизирует попадание сырого коксового газа в отопительную систему и сократит выбросы в окружающую среду на 20%.



МинПром



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