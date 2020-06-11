Депутаты предлагают дать бизнес-омбудсмену больше прав В Верховной Раде зарегистирирован законопроект № 3607 о бизнес-омбудсмене. Об этом сообщил один из авторов законопроекта народный депутат Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.



Авторами законопроекта выступили 39 народных депутатов из различных фракций и групп, в том члены межфракционного объединения Экономика.NOW.



Он напомнил, что бизнес-омбудсмен – орган, который помогает бизнесу, преимущественно малому и среднему, в досудебном порядке урегулировать неправомерные претензии контролирующих органов. За 5 лет существования бизнес-омбудсмена рассмотрены около 7 тысяч жалоб, прямой финансовый эффект для предпринимателей составил около 18 млрд грн.



По информации Д.Кисилевского, в 2019 году жалобы касались налоговой (60%), правоохранительных органов (12%), действий госрегуляторов (8%), таможни (5%), Министерства юстиции (4%).



"Принятие законопроекта о бизнес-омбудсмене расширит его возможности по защите бизнеса, определит более четкий порядок рассмотрения жалоб и закрепит его независимый статус как неправительственной неприбыльной организации в отличие от нынешнего статуса консультативного органа при Кабинете министров", - подчеркивает народный депутат.



По словам Д.Кисилевского, основными новациями, закрепленными в законопроекте являются:



1. Изменение статуса на неправительственную неприбыльную организацию

2. Возможность создания региональных представительств

3. Предоставление права встречи со всеми госслужащими, включая Премьер-министра, в приоритетном порядке.

4. Систематизация критериев подачи и отклонения жалоб, определение четкого порядка рассмотрения жалоб.

5. Обязанность сотрудничества с бизнес-омбудсменом органов, которые не входят в состав Кабмина.

6. Расширяет ответственность чиновников в связи с отказом своевременного предоставления точной информации по запросу бизнес-омбудсмена.

7. Определяется механизм формирования Наблюдательного совета, критерии входа и возможность добровольного выхода бизнес-ассоциаций из состава Набсовета.



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