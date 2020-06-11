В США требуют отменить защитные тарифы на импорт алюминия Американская промышленная ассоциация Aluminum Extruders Council (AEC) обратилась к президентской администрации США с призывом отменить 10%-е защитные тарифы на импорт алюминия, введенные в 2018 г. по ст. 232 национального торгового законодательства, разрешающей вводить импортные ограничения «в интересах национальной безопасности».



По мнению представителей отрасли, тарифы только вредят американским потребителям алюминия, так как приводят к более высоким ценам на металл, чем за рубежом.



При этом после закрытия алюминиевого завода Intalco корпорации Alcoa в штате Вашингтон к западу от Миссисипи не останется ни одного поставщика полуфабрикатов, так что производителям экструдированного профиля так или иначе придется закупать их за рубежом.



Как также заявляет AEC, пошлины ограничивают только импорт первичного алюминия, так что иностранным компаниям ничего не мешает отправлять в США готовую алюминиевую продукцию, причем по более конкурентным ценам. Еще во второй половине 2019 г. в американской отрасли по производству экструдированного профиля начался кризис. Многие компании были вынуждены уйти с рынка.



Ранее американские производители экструзий рассчитывали на то, что тарифы по ст. 232 покроют весь импорт алюминиевой продукции, а не только поставки первичного металла. Но в нынешнем виде ограничения приносят больше вреда, чем пользы. В связи с этим AEC призывает американские власти отменить тарифы для всех стран, которые Министерство торговли США относит к рыночным экономикам.



МинПром



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