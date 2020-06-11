Нефть резко подешевела на новостях о рекордных запасах в США Цены на нефть упали более чем на 3% в четверг на фоне опасений по поводу замедления спроса, увеличения случаев заражения коронавирусом, рекордных запасов нефти в США и прогнозов ФРС о том, что восстановление после пандемии займет годы, передает Reuters.



К 07.45 по киевскому времени фьючерсы на WTI сбавили 4,02% до 38,01 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,50% до 40,27 долл. за баррель.



Запасы нефти в США неожиданно выросли на 5,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 5 июня, до 538,1 миллиона баррелей - рекордного показателя, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.



В то же время запасы бензина выросли на 0,9 миллиона баррелей до 258,66 миллиона баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,6 миллиона баррелей до 175,83 миллиона баррелей.



Рынок негативно оценил рост запасов, несмотря на признаки улучшения спроса на бензин, сказал Вивек Дхар из Commonwealth Bank. "Большая часть роста (цен) произошла из-за отмены строгих карантинных мер. Чтобы добраться до уровня, который был до COVID, потребуется некоторое время", - сказал Дхар.



Настроения на рынках ухудшились обнародования обновленных макроэкономических прогнозов ФРС, согласно которым ВВП США сократится в текущем году на 6,5%, а уровень безработицы достигнет 9,3%.



Число случаев коронавируса в США в среду превысило 2 миллиона, при этом количество новых случаев немного выросло после пяти недель снижения, согласно подсчетам Reuters.



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