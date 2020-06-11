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Кабмин подписал меморандум с производителями зеленой электроэнергии

11.06.20 09:26
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Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики", сообщает правительственный портал.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. Министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, предусматривающий их уменьшение. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%.

Со своей стороны, отметили в Кабмине, украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашению имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также правительство обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

"Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика, и со временем такая энергия была больше распространена, как чистейшая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, выразив уверенность, что к первым двум ассоциациям "зеленой" энергетики присоединятся другие инвесторы и производители.

МинПром

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