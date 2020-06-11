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Thyssenkrupp и RWE обнародовали планы производства стали на на водородной основе

11.06.20 09:10
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Немецкая компания Thyssenkrupp и энергетический провайдер RWE объявили о плане производства стали на водородной основе к середине 2020-х годов, поскольку эта инициатива стимулируется новой водородной стратегией Германии, говорится в совместном заявлении компаний 10 июня.

Сотрудничество направлено на снижение выбросов CO2 при производстве чугуна путем использования электролизера мощностью 100 МВт, который может производить 1,7 млн. тонн водорода в час, что позволит покрыть 70% от количества, необходимого доменной печи для производства 50 000 тонн стали. Переоборудование доменной печи должно быть осуществлено к 2022 году, и первый водород планируется направить из RWE в Thyssenkrupp к "середине десятилетия". Компании, согласившиеся использовать только возобновляемую энергию, должны использоваться для работы электролизеров.

"Целевой объем поставок будет достаточно широк для того, чтобы обеспечить доменную печь зеленым водородом и обеспечить производство нейтральной для климата стали примерно для 50 000 автомобилей в год", - заявил председатель Thyssenkrupp Steel Бернхард Осбург.

RWE и Thyssenkrupp заявили, что водородная стратегия, принятая правительством Германии, станет движущей силой преобразований в сторону водорода для производства стали, поскольку потребуется разработка специализированной водородной сети для транспортировки водорода с завода RWE в Лингене на сталелитейный завод Thyssenkrupp в Дуйсбурге.

МинПром

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