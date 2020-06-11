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Из-за падения спроса Posco отложила ввод в строй отремонтированной домны

11.06.20 08:58 , Металлоснабжение с сбыт
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Корейская металлургическая корпорация Posco отложила, как минимум, на месяц возвращение в строй после капитального ремонта доменной печи № 2 на комбинате Gwangyang.

Как сообщает компания, причиной задержки с возвращением агрегата в строй стало снижение спроса на стальную продукцию на внутреннем рынке и за рубежом.

Posco уже сократила производственный план на текущий год до 34,1 млн. т по сравнению с 38,1 млн. т в 2019 г. и не исключает дальнейшего уменьшения этого показателя, если потребление проката не восстановится в ближайшие месяцы.

В ходе модернизации объем ДП-2 на меткомбинате Gwangyang был увеличен до 5500 куб. м от прежних 4600 куб. м, за счет чего ее производительность возросла на 800 тыс. т, до 4,5 млн. т чугуна в год. Таким образом, месяц простоя обойдется компании примерно в 375 тыс. т не произведенной продукции.

Корейская экономика пока остается в кризисе, вызванном, в частности, падением спроса на местные товары за рубежом. В начале июня компания Hyundai Steel приостановила работу электродуговой печи мощностью 1 млн. т в год на комбинате Danjin.

В то же время, Posco не отказывается от планов по расширению производства. Она подтвердила намерение модернизировать доменную печь № 3 на том же комбинате Gwangyang в 2022 г., что позволит увеличить ее производительность на несколько сотен тысяч тонн чугуна в год.

МинПром

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