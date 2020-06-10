Зеленский требует отменить спецпошлину на импортные полимеры Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отменить специальную пошлину в размере 18% на импорт полимеров. Украинский бизнес с 7 июня импортирует сырье с уплатой этой пошлины.



Об этом сообщает пресс-служба президента.



В рамках рабочего визита в Черниговскую область на встрече с бизнесом предприниматели пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции. В.Зеленский позвонил министру экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко для решения этой проблемы.



"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - отметил президент.



Речь идет о пошлине на поливинилхлорид, который включает три основных вида, при этом в Украине производится только один из них. Сырье используется для производства широкого спектра продукции.



22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела 18% пошлину на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта; 7 июня решение вступило в силу и будет действовать 200 дней.



МинПром



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