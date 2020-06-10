Шмыгаль пригрозил уголовным делом из-за долгов шахтерам Краснолиманской Кабинет министров будет инициировать возбуждение уголовного дела относительно задержек оплаты труда работников ГП "Краснолиманская". Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.



"Напомню, невыплата зарплаты – это уголовная ответственность. Если в ближайшее время вопрос с зарплатой работникам ГП "Краснолиманская" не будет решен, то мы будем инициировать возбуждение уголовного дела, чтобы защитить права и интересы работающих на шахте", – сказал премьер.



По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, она в ближайшее время встретится для решения вопроса и с руководителем ГП "Краснолиманская", и с руководителем ООО "Краснолиманское", подчеркнув, что именно на частном предприятии, а не на государственном, ведется добыча угля.



ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.



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