Шмыгаль пригрозил уголовным делом из-за долгов шахтерам Краснолиманской

Кабинет министров будет инициировать возбуждение уголовного дела относительно задержек оплаты труда работников ГП "Краснолиманская". Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.
"Напомню, невыплата зарплаты – это уголовная ответственность. Если в ближайшее время вопрос с зарплатой работникам ГП "Краснолиманская" не будет решен, то мы будем инициировать возбуждение уголовного дела, чтобы защитить права и интересы работающих на шахте", – сказал премьер.
По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, она в ближайшее время встретится для решения вопроса и с руководителем ГП "Краснолиманская", и с руководителем ООО "Краснолиманское", подчеркнув, что именно на частном предприятии, а не на государственном, ведется добыча угля.
ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.