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Нацкомиссия упростила смену поставщика газа для населения

10.06.20 17:24 , Бизнес Цензор
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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей с 1 июля. Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в Facebook.

Глава "Нафтогаза" отметил, что ранее процесс смены поставщика газа мог тянуться месяцами, тогда как после начала работы новых правил поставщика можно будет сменить за несколько дней.

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий. Именно для этого регулятор дает время до 1 июля – чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы", – сообщил А.Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что НКРЭКУ также установила, что вопрос задолженности перед предыдущим поставщиком не будет мешать переходу к новому.

Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.

МинПром

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