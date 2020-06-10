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Повышение ренты на добычу руды может ударить по рейтингу Слуги народа

10.06.20 17:06 , РБК Украина
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Повышение ренты на добычу руды, предусмотренное недавно вступившими в силу изменениями в Налоговый кодекс, приведет к сокращению производства в ГМК и увольнению занятых в отрасли работников, что ускорит падение рейтинга партии власти. Об этом пишет "Обозреватель".

В материале отмечается, что за год рейтинг партии "Слуга народа" существенно просел, и все решения власти, негативно влияющие на экономику, будут ускорять это проседание. К одним из таких решений относится повышение ренты на добычу железной руды, соответствующая норма содержится в законе № 466-ІХ, более известном, как "законопроект 1210".

"Закон повышает ренту на добычу железной руды сразу в 1,5 раза: с 8% до 11-12% в зависимости от цены на ЖРС в Китае. По подсчетам аналитиков GMK Center, в результате расходы горнорудных предприятий на уплату ренты вырастут на 42%. Это приведет к удорожанию железорудного сырья - рента составляет значительную долю в его себестоимости. Что увеличит себестоимость продукции отечественных металлургов, лишив ее конкурентных преимуществ на внешних рынках. Металлурги вынуждены будут сокращать производство. А это ускорит падение украинской экономики, негативно повлияет на уровень жизни людей", - говорится в материале.

Издание также отмечает, что предприятия ГМК создают около 12% ВВП Украины (408 млрд грн). Ухудшение состояния металлургической отрасли автоматически потянет вниз всю экономику. Будет сокращение доходов бюджета. Что касается самих компаний ГМК, то они начнут сокращать производство и увольнять работников, которых насчитывается 190 тыс., "плюс" более 400 тыс. человек работают в связанных с комплексом отраслях.

"Рейтинг партии власти будет падать с той же скоростью, с которой будут расти проблемы металлургов. В первую очередь, это касается связанных с металлургией областях - Днепропетровской, Донецкой и Запорожской. А также в Полтавской, в которой расположены крупные ГОКи. Если из-за повышения ренты на добычу руды метпредприятия начнут останавливаться, к моменту выборов местный электорат по полной прочувствует последствия закрытия меткомбинатов", - говорится в публикации.

Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.

МинПром

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