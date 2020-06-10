Цена экспорта газа Газпрома неуклонно снижается Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в апреле 2020 года снизилась к марту 2020 года еще на 13% - до 109 долл. за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.



В январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была 162 долл., в феврале - 143 долл., в марте - 125 долл.



Выручка от экспорта газа по 26 странам поставок российского газа (в выборке таможни за этот месяц нет данных о поставках газа в Китай, Швейцарию, Данию, Македонию, Бельгию, Боснию и Герцеговину) в апреле составила 1,319 млрд долл. (по сравнению с 1,766 млрд долл. за март, 2,028 млрд долл. за февраль и 3,018 млрд долл. за январь 2020 года).



Объем поставок по этому спектру стран в апреле 2020 года составил 12,102 млрд куб. м. В апреле 2019 года было 17,034 млрд кубов.



Эта цена все ближе к цене безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится на уровне 100 долл. за 1 тыс. кубометров: 13 долл. - себестоимость добычи, 14 долл. - НДПИ, 27 долл. - транспортировка по России, минимум 20 долл. - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше 70 долл., а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.



МинПром



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