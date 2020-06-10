Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цена экспорта газа Газпрома неуклонно снижается

10.06.20 16:24 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в апреле 2020 года снизилась к марту 2020 года еще на 13% - до 109 долл. за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.

В январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была 162 долл., в феврале - 143 долл., в марте - 125 долл.

Выручка от экспорта газа по 26 странам поставок российского газа (в выборке таможни за этот месяц нет данных о поставках газа в Китай, Швейцарию, Данию, Македонию, Бельгию, Боснию и Герцеговину) в апреле составила 1,319 млрд долл. (по сравнению с 1,766 млрд долл. за март, 2,028 млрд долл. за февраль и 3,018 млрд долл. за январь 2020 года).

Объем поставок по этому спектру стран в апреле 2020 года составил 12,102 млрд куб. м. В апреле 2019 года было 17,034 млрд кубов.

Эта цена все ближе к цене безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится на уровне 100 долл. за 1 тыс. кубометров: 13 долл. - себестоимость добычи, 14 долл. - НДПИ, 27 долл. - транспортировка по России, минимум 20 долл. - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше 70 долл., а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:45
Украина получила еще 500 млн евро от ЕС
16:04
В Украине восстановят 100 мостов за год – Криклий
15:49
Суд опять разрешил арестовать Жеваго заочно
15:34
Кабмин несогласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
15:15
Кабмин направил на выплату по безработице еще почти 3 млрд грн
14:55
Кабмин решил, как поделить 50 млрд грн прибыли Нафтогаза
14:38
Азовсталь направит 140 млн грн на ремонт коксового цеха
14:25
Кабмин заявил о моратории на повышение налогов и сборов до 2021 года
14:08
В Украине изменили порядок формирования коммунальных тарифов
13:53
Нафтогаз против импорта сжиженного газа из США
13:37
Кредит МВФ позволит Украине получить еще 3 млрд долл.
13:21
Ослабление карантина не улучшило состояние экономики Украины
13:04
Евросоюз продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма
12:47
Rio Tinto спровоцировала конфликт с аборигенами Австралии из-за шахты
12:29
Эксперты прогнозируют взрыв спроса на сталь в Китае
12:24
От повышения ренты выиграют конкуренты украинских металлургов, а не Украина
12:13
В меморандуме с МВФ нет речи о повышении тарифов и пенсионного возраста – Шмыгаль
11:59
В Украине повысили выплаты для пенсионеров и детей
11:58
Из-за депутата Геруса инвесторы могут уйти из Украины
11:43
Первый транш МВФ уже ушел в Украину
09.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!