В Украине восстановят 100 мостов за год – Криклий

Более 1️00 мостов и путепроводов будет восстановлено в первый год работы Национальной программы восстановления мостов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"Более 100 мостов и путепроводов будет восстановлено в первый год работы Национальной программы восстановления мостов, которую недавно анонсировал президент", - написал В.Криклий.
Он добавил, что сейчас в Украине продолжается большое дорожное строительство, в рамках которого восстанавливаются более 70 сооружений в разных уголках Украины.
Как сообщалось, в конце мая 2020 года в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины была презентована программа восстановления мостов, в рамках которой в течение пяти лет будет построено или отремонтировано 1385 мостов.