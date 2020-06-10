Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине восстановят 100 мостов за год – Криклий

10.06.20 16:04 , Укринформ
печать
размер текста:

Более 1️00 мостов и путепроводов будет восстановлено в первый год работы Национальной программы восстановления мостов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Более 100 мостов и путепроводов будет восстановлено в первый год работы Национальной программы восстановления мостов, которую недавно анонсировал президент", - написал В.Криклий.

Он добавил, что сейчас в Украине продолжается большое дорожное строительство, в рамках которого восстанавливаются более 70 сооружений в разных уголках Украины.

Как сообщалось, в конце мая 2020 года в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины была презентована программа восстановления мостов, в рамках которой в течение пяти лет будет построено или отремонтировано 1385 мостов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:45
Украина получила еще 500 млн евро от ЕС
16:24
Цена экспорта газа Газпрома неуклонно снижается
15:49
Суд опять разрешил арестовать Жеваго заочно
15:34
Кабмин несогласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
15:15
Кабмин направил на выплату по безработице еще почти 3 млрд грн
14:55
Кабмин решил, как поделить 50 млрд грн прибыли Нафтогаза
14:38
Азовсталь направит 140 млн грн на ремонт коксового цеха
14:25
Кабмин заявил о моратории на повышение налогов и сборов до 2021 года
14:08
В Украине изменили порядок формирования коммунальных тарифов
13:53
Нафтогаз против импорта сжиженного газа из США
13:37
Кредит МВФ позволит Украине получить еще 3 млрд долл.
13:21
Ослабление карантина не улучшило состояние экономики Украины
13:04
Евросоюз продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма
12:47
Rio Tinto спровоцировала конфликт с аборигенами Австралии из-за шахты
12:29
Эксперты прогнозируют взрыв спроса на сталь в Китае
12:24
От повышения ренты выиграют конкуренты украинских металлургов, а не Украина
12:13
В меморандуме с МВФ нет речи о повышении тарифов и пенсионного возраста – Шмыгаль
11:59
В Украине повысили выплаты для пенсионеров и детей
11:58
Из-за депутата Геруса инвесторы могут уйти из Украины
11:43
Первый транш МВФ уже ушел в Украину
09.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!