Суд опять разрешил арестовать Жеваго заочно

Следственный судья Печерского райсуда Киева вынес определение, разрешающее арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит".



Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков, передает БизнесЦензор.



Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.



Как сообщалось, 25 мая Киевский апелляционный суд по ходатайству адвокатов К.Жеваго отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов. Прокуратура подала новое ходатайство.



Перед этим в компании Ferrexpo заявили, что Апелляционный суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).



Напомним, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и разрешил арестовать бывшего народного депутата К.Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". В ГПУ зявляли, что К.Жеваго объявлен в международный розыск.



МинПром





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