Суд опять разрешил арестовать Жеваго заочно

Следственный судья Печерского райсуда Киева вынес определение, разрешающее арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит".
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков, передает БизнесЦензор.
Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.
Перед этим в компании Ferrexpo заявили, что Апелляционный суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).
Напомним, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и разрешил арестовать бывшего народного депутата К.Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". В ГПУ зявляли, что К.Жеваго объявлен в международный розыск.