Кабмин несогласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины

Кабинет министров Украины прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на уровне 4,8%. Это почти в два раза меньше, чем прогноз Международного валютного фонда - 8,2%.



Об этом во время заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.



"Действительно, МВФ имеет собственные прогнозные расчеты, и мы имеем собственные, мы рассчитываем, что в этом году падение ВВП будет лучше, чем ожидает МВФ", - сообщил С.Марченко.



Как напомнил министр, в государственном бюджете заложено падение ВВП Украины на 4,8%. "Есть все ожидания, у нас есть более оптимистичный прогноз развития нашей экономики", - сказал он.



Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что пока Украина движется в рамках правительственного прогноза.



Напомним, что данные потребления электроэнергии в Украине свидетельствуют о падении экономики Украины в апреле-июне более чем на 10%.



Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...