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Кабмин несогласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины

10.06.20 15:34 , РБК Украина
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Кабинет министров Украины прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на уровне 4,8%. Это почти в два раза меньше, чем прогноз Международного валютного фонда - 8,2%.

Об этом во время заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Действительно, МВФ имеет собственные прогнозные расчеты, и мы имеем собственные, мы рассчитываем, что в этом году падение ВВП будет лучше, чем ожидает МВФ", - сообщил С.Марченко.

Как напомнил министр, в государственном бюджете заложено падение ВВП Украины на 4,8%. "Есть все ожидания, у нас есть более оптимистичный прогноз развития нашей экономики", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что пока Украина движется в рамках правительственного прогноза.

Напомним, что данные потребления электроэнергии в Украине свидетельствуют о падении экономики Украины в апреле-июне более чем на 10%.

Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

МинПром

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