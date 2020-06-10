Кабмин решил, как поделить 50 млрд грн прибыли Нафтогаза Кабинет министров Украины утвердил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2019 год. Решением утверждены вопросы к общему собранию НАК.



Распоряжение было принято на заседании правительства 10 июня.



Согласно распоряжению, 95% чистой прибыли компании в размере 48 125 300,45 тыс. грн будет направлено на выплату дивидендов, из которых 3 800 000 тыс. грн - в специальный государственный бюджет;



Кроме того, 5% чистой прибыли в размере 2 532 910,55 тыс. грн будут зачислены в резервный капитал.



Отметим, Кабинет министров внес изменения в постановления о базовый норматив отчисления доли прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов за 2019 год.



Напомним, Кабинет министров установил для "Нафтогаза" норматив отчисления дивидендов в госбюджет по 2019 год на уровне 95%.



МинПром



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