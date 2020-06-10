Азовсталь направит 140 млн грн на ремонт коксового цеха В коксовом цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест выполняют серию запланированных капитальных ремонтов основного оборудования. Для повышения уровня безопасности эксплуатации сооружений и улучшения условий труда коксохимиков проводится ремонт здания насосной башни тушения, галереи транспортера С-3 и пути коксотушильного вагона коксовых батарей №№ 3, 4. Общий бюджет капремонтов в коксовом цехе на 2020 год составит более 140 млн грн.



Стартовали работы в апреле. Подрядчики начали с демонтажа шпал путей тушильного вагона. Для демонтажа, замены шпал, рельсов, подкладок, накладок, монтажа плит укрытия рельсошпальной решетки потребовалась дополнительная техника: автокран грузоподъемностью 50 тонн, вилочный и ковшевой погрузчики. За несколько дней апреля и мая заменили 130 м пути, в июле запланирована замена еще 120 м.



Совместными усилиями коксохимиков и работников подрядных организаций успешно завершен демонтаж плит перекрытия в насосной башни тушения. Также заменили кровлю, выполнили усиление стеновой кладки и армирование верхнего пояса здания. На очереди монтаж мягкой кровли.



Капитальный ремонт насосной башни тушения повысит безопасность эксплуатации сооружений и условий труда коксохимиков. А капремонт путей тушильного вагона позволит снизить риск потери производства из-за забуривания вагона и электровоза в процессе выдачи с печи доменного кокса. Заменены аварийные перекрытия транспортной галереи С-3, на 50% усилены ее несущие колонны и балки, отремонтирована кровля.



Работы на трех площадках выполняются в период проведения планово-предупредительных ремонтов без остановки коксовой батареи. Одновременно здесь работают более 50 подрядчиков.



Как отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили: "Своевременные капитальные ремонты и восстановление проектных параметров агрегатов, зданий и сооружений обеспечивают стабильную работу цехов, а также безопасность наших сотрудников. Кроме того, обновление оборудования - это всегда шаг как к улучшению технологических процессов, так и к улучшению экологии".



МинПром



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