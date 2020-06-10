Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Азовсталь направит 140 млн грн на ремонт коксового цеха

10.06.20 14:38 , Мариупольские новости
печать
размер текста:

В коксовом цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест выполняют серию запланированных капитальных ремонтов основного оборудования. Для повышения уровня безопасности эксплуатации сооружений и улучшения условий труда коксохимиков проводится ремонт здания насосной башни тушения, галереи транспортера С-3 и пути коксотушильного вагона коксовых батарей №№ 3, 4. Общий бюджет капремонтов в коксовом цехе на 2020 год составит более 140 млн грн.

Стартовали работы в апреле. Подрядчики начали с демонтажа шпал путей тушильного вагона. Для демонтажа, замены шпал, рельсов, подкладок, накладок, монтажа плит укрытия рельсошпальной решетки потребовалась дополнительная техника: автокран грузоподъемностью 50 тонн, вилочный и ковшевой погрузчики. За несколько дней апреля и мая заменили 130 м пути, в июле запланирована замена еще 120 м.

Совместными усилиями коксохимиков и работников подрядных организаций успешно завершен демонтаж плит перекрытия в насосной башни тушения. Также заменили кровлю, выполнили усиление стеновой кладки и армирование верхнего пояса здания. На очереди монтаж мягкой кровли.

Капитальный ремонт насосной башни тушения повысит безопасность эксплуатации сооружений и условий труда коксохимиков. А капремонт путей тушильного вагона позволит снизить риск потери производства из-за забуривания вагона и электровоза в процессе выдачи с печи доменного кокса. Заменены аварийные перекрытия транспортной галереи С-3, на 50% усилены ее несущие колонны и балки, отремонтирована кровля.

Работы на трех площадках выполняются в период проведения планово-предупредительных ремонтов без остановки коксовой батареи. Одновременно здесь работают более 50 подрядчиков.

Как отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили: "Своевременные капитальные ремонты и восстановление проектных параметров агрегатов, зданий и сооружений обеспечивают стабильную работу цехов, а также безопасность наших сотрудников. Кроме того, обновление оборудования - это всегда шаг как к улучшению технологических процессов, так и к улучшению экологии".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:55
Кабмин решил, как поделить 50 млрд грн прибыли Нафтогаза
14:25
Кабмин заявил о моратории на повышение налогов и сборов до 2021 года
14:08
В Украине изменили порядок формирования коммунальных тарифов
13:53
Нафтогаз против импорта сжиженного газа из США
13:37
Кредит МВФ позволит Украине получить еще 3 млрд долл.
13:21
Ослабление карантина не улучшило состояние экономики Украины
13:04
Евросоюз продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма
12:47
Rio Tinto спровоцировала конфликт с аборигенами Австралии из-за шахты
12:29
Эксперты прогнозируют взрыв спроса на сталь в Китае
12:24
От повышения ренты выиграют конкуренты украинских металлургов, а не Украина
12:13
В меморандуме с МВФ нет речи о повышении тарифов и пенсионного возраста – Шмыгаль
11:59
В Украине повысили выплаты для пенсионеров и детей
11:58
Из-за депутата Геруса инвесторы могут уйти из Украины
11:43
Первый транш МВФ уже ушел в Украину
11:27
Крупнейшая компания Китая по выпуску меди купила два рудника в Тибете
11:12
ЕАЭК приняла решение о мерах в отношении импорта стальных колес из Украины
10:54
За 5 месяцев отток частного капитала из РФ превысил 33 млрд долл.
10:47
МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики
10:24
В Китае растет выпуск никельсодержащего чугуна
10:04
Huta Czestochowa опять выставят на продажу
09.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!