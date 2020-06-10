Кабмин заявил о моратории на повышение налогов и сборов до 2021 года Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречить стратегии правительства.



Об этом говорится в ответе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на запрос относительно возможного увеличения акциза на сжиженный газ, передает РБК-Украина.



"Пунктом 120 плана мероприятий по реализации Программы (ред. - Государственная программа стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванный COVID-19) предполагается введение моратория на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года для устранения дополнительного финансового давления в период восстановления после кризиса и для сохранения ликвидности предприятий", - говорится в ответе министерства.



Министерство экономики также отмечает, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат стратегии правительства, о чем сообщено Минфин как главный орган формирования налоговой политики.



"Предложение относительно повышения ставок акцизного налога на все виды топлива не согласуется с мероприятиями, предусмотренными Программой, и не поддерживается Минэкономики", - добавить в письме.



Напомним, в декабре "Укртатнафта" И.Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Ольга Василевская-Смаглюк, ранее долгое время работавшая на телеканале "1+1" И.Коломойского.



Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



