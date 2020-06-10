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Кабмин заявил о моратории на повышение налогов и сборов до 2021 года

10.06.20 14:25 , РБК Украина
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Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречить стратегии правительства.

Об этом говорится в ответе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на запрос относительно возможного увеличения акциза на сжиженный газ, передает РБК-Украина.

"Пунктом 120 плана мероприятий по реализации Программы (ред. - Государственная программа стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванный COVID-19) предполагается введение моратория на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года для устранения дополнительного финансового давления в период восстановления после кризиса и для сохранения ликвидности предприятий", - говорится в ответе министерства.

Министерство экономики также отмечает, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат стратегии правительства, о чем сообщено Минфин как главный орган формирования налоговой политики.

"Предложение относительно повышения ставок акцизного налога на все виды топлива не согласуется с мероприятиями, предусмотренными Программой, и не поддерживается Минэкономики", - добавить в письме.

Напомним, в декабре "Укртатнафта" И.Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Ольга Василевская-Смаглюк, ранее долгое время работавшая на телеканале "1+1" И.Коломойского.

Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.

МинПром

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